В ОДКБ заявили о росте в мире масштабных конфликтов с катастрофическими последствиями

В мире возрастают риски крупномасштабных конфликтов, которые чреваты глобальными катастрофическими последствиями. Об этом на страницах журнала «Национальная оборона» заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.

Он подчеркнул, что в мире значительно усиливается военно-политическая неопределенность, увеличивается милитаризация стран и регионов, а главное — возрастают риски крупномасштабных конфликтов. Масадыков отметил, что современные армии обладают большим количеством совершенного и разрушительного оружия, поэтому вооруженные конфликты с большой вероятностью приведут к катастрофическим последствиям не только для стран, непосредственно участвующих в них, но и для всего мира.

Генсек ОДКБ указал, что происходящая трансформация системы международных отношений сопровождается нарастанием глобальных противоречий, а ныне существующие политические и правовые механизмы не в состоянии эффективно урегулировать возникающие конфликты между государствами и военно-политическими блоками.

14 августа Масадыков выразил беспокойство по поводу милитаризации Прибалтики и Финляндии.

Ранее в России назвали условие для применения ядерного оружия.