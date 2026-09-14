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Армия

Над регионами России сбили 173 беспилотника ВСУ за день

Минобороны: системы ПВО сбили 173 беспилотника ВСУ над регионами России
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили над регионами России 173 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над территориями Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской и Липецкой областей. Также аппараты сбили над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Минобороны добавили, что попытки атак были зафиксированы в период с 8:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.

13 сентября поезд, в котором находились бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и несколько высокопоставленных европейских чиновников, оказался в районе атаки российского дрона по объектам на украинско-польской границе. Состав, следовавший из Киева в Варшаву, остановился недалеко от польской границы у перехода Ягодин-Дорогуск из-за предупреждения о БПЛА.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя этот инцидент, выразил мнение, что если бы дрон попал по поезду с европейскими чиновниками, то это могло бы изменить всю риторику ЕС и снизить градус напряженности в их заявлениях.

Ранее Зеленский захотел ускорить разработку перехватчиков новых дронов России.

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