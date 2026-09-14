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Армия

Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному за удар по порту Кавказ

Командир ВСУ Яцкевич заочно приговорен к пожизненному за теракт в порту Кавказ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд заочно приговорил командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Яцкевича к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

По данным ведомства, Яцкевич признан виновным по статье о террористическом акте, повлекшем гибель человека.

«Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в июле 2024 года Яцкевич отдал приказ подчиненным нанести удар ракетами «Нептун» по акватории порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате пострадали сотрудники порта и матросы двух гражданских судов. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Повреждены два судна и несколько сооружений порта, ущерб превысил 33,5 млн рублей.

До этого в СК РФ сообщали, что Яцкевич причастен к атаке на Орел в 2025 году. По данным ведомства, в декабре 2025 года он отдал приказ атаковать гражданские объекты в Орловской области из комплекса «Нептун». В результате удара повреждения получила Орловская ТЭЦ, что привело к приостановке подачи электро- и теплоснабжения 20 тысяч жителей региона.

Ранее суд заочно приговорил к пожизненному организатора покушения на замгубернатора Херсонской области.

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