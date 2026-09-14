В Британии заявили об отстранении офицера НАТО из-за отношений с уроженкой СССР

Офицера НАТО из Испании отстранили от службы из-за связей с уроженкой СССР. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

По данным журналистов, офицер служит в штаб-квартире командования морских сил союзников (MARCOM) в Нортвуде. В 2004 году у него начались отношения с 47-летней гражданкой Польши и Великобритании Яниной Уайт. Женщина родилась в СССР, но проживала в Лондоне. В декабре того же года военный вместе с ней посетил рождественскую вечеринку на базе.

Журналисты отметили, что вскоре MARCOM организовало расследование. По итогам работы офицера отстранили от службы в штаб-квартире. Также командование приостановило действие его пропуска. При этом доказательств связей Уайт со спецслужбами нет, следует из материала.

В августе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия полицейские вели розыск мужчины, который, предположительно, сфотографировал расположенный в западной части страны бункерный комплекс НАТО. Подозреваемый неоднократно направлял в сторону объекта похожий на мобильный телефон предмет.

Ранее пресс-секретаря Секретной службы США отстранили от работы.