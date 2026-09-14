Российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы

ВС РФ ударили по судну с грузами для ВСУ в порту Одессы

Российские военные с помощью беспилотников поразили сухогруз в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно доставляло грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 12 сентября нанесли массированный удар по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и предприятиям металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. По данным Минобороны, военнослужащие при выполнении поставленных задач применили ударные дроны и высокоточное оружие.

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