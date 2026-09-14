Минобороны Британии заявило о гибели британского военного на Украине в ДТП

Британский военный в результате ДТП погиб на Украине. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Согласно заявлению ведомства, военнослужащего не стало 12 сентября. Минобороны страны не стало уточнять, чем именно занимался погибший военный на территории Украины.

В августе украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) служит около 16 тыс. иностранных наемников из как минимум 72 стран мира. Почти 40% из них — граждане государств Латинской Америки.

В июле представитель подполья рассказал, что в рядах вооруженных сил Украины находится около 16,5 тысячи иностранных наемников, и большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки.

Ранее в МИД России обвинили Украину в намерении максимально использовать наемников из бедных стран.