Хуситы заявили об атаке на авиабазу в Саудовской Аравии

Движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по авиабазе в Саудовской Аравии

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по авиабазе имени короля Халеда в городе Хамис Мушейт на юге Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», — сказал представитель движения.

Сариа добавил, что атаке подверглись радары, ангары для авиатехники, склады боеприпасов и взлетно-посадочные полосы. По его словам, в операции задействовали десятки ракет и беспилотников. Удар был нанесен в ответ на атаки на Йемен, уточнил представитель хуситов.

Накануне представитель гражданской обороны Саудовской Аравии сообщил, что не менее двух человек пострадали в результате падения снаряда, запущенного движением «Ансар Аллах», в районе Джизан на юго-западе королевства. Кроме того, нанесен материальный ущерб объектам религиозного (мечеть), гражданского и транспортного назначения, уточнил он.

Ранее хуситы нанесли удары по армии Йемена.