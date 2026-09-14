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Армия

Единственную БРЭМ «Атлет» ВСУ спрятали в «кустах»

Единственную БРЭМ «Атлет» ВСУ прикрыли антидроновыми «кустами»
Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет», которая остается единственной машиной этого семейства у Украины, была прикрыта антидроновыми «кустами». Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

На фотографии видна БРЭМ-84 ВСУ с экраном против дронов типа «еж». Решетчатую конструкцию, прикрывающую верхнюю полусферу машины, спрятали в большом количестве расплетенных тросов.

Базовая БРЭМ-84 была построена на шасси советского танка Т-80УД в 1997 году, но государственные испытания машины начались только в 2007 году. Украине был передан один «Атлет», а Тайланд купил две БРЭМ-84. Гусеничная машина с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил может буксировать танки и другую бронетехнику.

В ноябре 2025 года сообщалось, что ВСУ применили бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет», существующую в рядах армии страны в единственном экземпляре.

Ранее в России объяснили, зачем ВСУ стягивают технику и вооружение в зону Чернобыльской АЭС.

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