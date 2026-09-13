В Иране сообщили об ударе по гражданскому судну в Ормузском проливе

Гражданское судно подверглось атаке в Ормузском проливе, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава округа Кешм Амир Теймури, пишет ТАСС.

В результате атаки ранения получили три члена экипажа.

«Сегодня около 5 часов утра торговое судно подверглось удару в районе острова Хенгам и побережья Шиб-Дераз острова Кешм», — говорится в сообщении.

5 сентября Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на три судна, связанных с США, и три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе.

До этого американский чиновник заявил, что Иран утратил контроль над Ормузским проливом, и теперь он находится под властью США.

По словам нескольких американских чиновников, большая часть Ормузского пролива разминирована, а в последние недели «все больше танкеров проходят по южной полосе пролива». И это «значительно снижает» влияние Ирана на мировые энергетические рынки, подчеркнуло СМИ.

Ранее Иран пригрозил военным ответом на возможное усиление США морской блокады.