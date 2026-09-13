Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за беспилотников

Аэропорт Вильнюса приостановил прием и отправку рейсов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Вильнюс».

Причиной стали неустановленные беспилотники, замеченные в небе. По словам собеседника агентства, аэропорт закрыт с 13:26 мск. О принадлежности дронов и их маршруте не сообщается.

Ожидается, что главный аэропорт Литвы останется закрытым до 16:30 мск.

Днем 13 сентября в Литве объявляли воздушную опасность. Тревогу фиксировали в Вильнюсском, Тракайском, Электренском районах и в самом Вильнюсе. В небо поднимали истребители НАТО. В 13:45 мск тревогу отменили.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что направляющиеся в сторону РФ дроны, необходимо начинать сбивать еще над территорией Прибалтики. Он подчеркнул, что Россия прежде всего должна думать о себе.

Ранее в Литве разбился украинский беспилотник.