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Армия

Пролетевший с Украины через Молдавию БПЛА упал на румынском кукурузном поле

Минобороны Румынии сообщило о падении дрона с Украины в кукурузном поле
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Дрон, пересекший воздушное пространство Молдавии, упал в кукурузном поле в уезде Сучава на северо-востоке Румынии, вызвав небольшой пожар. Об этом сообщило румынское министерство национальной обороны, передает Radio Chișinău.

Аппарат обнаружили вблизи населенного пункта Ботошеница Маре в коммуне Калафиндешть. От удара образовалась воронка диаметром около метра и глубиной 30 см. Место падения оцепили, туда направили команду взрывотехников. Тип и происхождение БПЛА пока не уточняются, ведется расследование.

Перед этим центры воздушных операций Украины и Молдавии уведомили румынские власти о том, что дрон пересек воздушные пространства двух стран и направляется на северо-восток Румынии. Для наблюдения за ситуацией с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16 румынских ВВС.

Молдавское минобороны сообщило, что дрон вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины в 15:26 и был замечен возле села Василкэу Сорокского района. Затем он исчез с радаров около Бэксань и вновь появился в 16:03 возле села Куконештий Ной Единецкого района. Очевидец снял БПЛА над городом Дрокия.

Из-за инцидента молдавские власти временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной зонах. Центральную зону открыли в 16:20, северную — в 16:30. Восемь пунктов пропуска на границе, включая Отачь, Клокушну, Криву, Ларгу, Унгурь, Окницу, Бричень и Гримэнкэуць, приостановили работу из-за воздушной тревоги на Украине, позже они возобновили деятельность.

Кроме того, задержались прибытие рейса Шарм-эль-Шейх — Кишинев и вылет трех самолетов из аэропорта молдавской столицы.

Ранее на Украине назвали «преувеличенной» угрозу от дрона самолету Зеленского.

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