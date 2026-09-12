Удар пятью авиабомбами по пункту дислокации ВСУ попал на видео

Появились кадры удара пятью ФАБ по пункту дислокации ВСУ в Запорожье

На видео попал удар, нанесенный пятью фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Изнанка».

«Удар пятью ФАБ-250 по пунктам временной дислокации 128 огшбр ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был осуществлен вблизи населенного пункта Преображенка, расположенного в Запорожской области.

12 сентября Минобороны России разместило видео, на котором российские беспилотники «Герань» уничтожили склад с военными грузами для украинских сил в Киевской области. Согласно информации министерства, склад находился в городе Гостомель.

Накануне Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по мосту в Краматорске, находящемся на территории Донецкой народной республики. По данным МО, для этих атак использовались ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Ранее ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в трех городах.