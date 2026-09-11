В Южной Корее заявили, что КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

«Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря (Японского — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря 20 августа.

До этого МИД Северной Кореи осудил решение США разрешить продажу ракет и сопутствующего оборудования Южной Корее. В Пхеньяне пообещали быструю и решительную реакцию на враждебные действия. В заявлении представителя ведомства говорится, что решение Вашингтона вновь подтвердило его враждебную политику.

В МИД КНДР отметили, что военная интеграция США с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе ускоряется. Пхеньян заявил о готовности решительно ответить на угрозы в различных сферах.

Ранее на Западе заметили углубление отношений России и КНДР.