Запущенные из Ирака БПЛА ударили по нефтепроводу в Саудовской Аравии

Несколько беспилотников атаковали нефтепровод «Восток — Запад» в окрестностях городов Медина и Эр-Рияд, передает агентство SPA со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

По заявлению министерства, дроны были запущенны из Ирака. В ведомстве решительно осудили атаку и отметили, что она привела к жертвам.

В августе по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco, расположенному в городе Джизане на юго-западе Саудовской Аравии, ударили хуситы. После прилета там начался пожар.

Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в связи с этим заявил, что точный удар БПЛА стал ответом на нарушение воздушного пространства Йемена дроном, запущенным из Саудовской Аравии. Беспилотник был замечен в провинциях Саада и Хаджа.

Кроме того, атаке подверглись саудовские силы в йеменском порту Моха. Как рассказал Сариа, хуситы ударили по цели с помощью дронов и баллистических ракет.

Ранее премьер Ирака отложил визит в Саудовскую Аравию на фоне атак.