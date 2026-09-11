В Черниговской области Украины ввели особый режим из-за бегства уклонистов

В пятикилометровой зоне Черниговской области Украины у ее границ с Россией и Белоруссией введен специальный режим безопасности в связи с массовым бегством мужчин призывного возраста. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на решение правительства Украины.

Согласно постановлению, все, кто находится в пятикилометровой приграничной зоне, обязаны получить разрешение на проживание, пребывание, въезд и ведение деятельности. Владельцам участков в полосе на расстоянии 2 км от границы запрещено пользоваться землей — ее планируют отчуждать для строительства оборонительных укреплений.

Как пояснила представитель Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, режимные ограничения запрещают свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также проведение работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы. Разрешение на проживание для местных жителей выдается бессрочно, для работников предприятий — на один год.

На фоне ужесточения режима Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией усилила контроль за недопущением выезда местных жителей в сторону Белоруссии. По данным российских силовых структур, правоохранительные органы задержали несколько человек, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через границу.

Белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что его страна открыта для украинцев, не желающих вступать в ряды ВСУ. Так, прошлой осенью он обещал им райские условия и призывал переезжать.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в скором массовом приезде украинцев в Белоруссию.