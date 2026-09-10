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Армия

Мэр назвал число поврежденных квартир после атаки беспилотников на Новороссийск

Мэр Кравченко: при атаке дронов на Новороссийск были повреждены 576 квартир
saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки беспилотников на Новороссийск были повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы. На данный момент известно о повреждениях в 576 квартирах и 76 частных домах. Расчистка территорий от обломков и поваленных деревьев продолжается», — написал глава города.

Кравченко добавил, что прием документов и формирование списков пострадавших продолжается. По его словам, в списки на получение компенсаций включили уже 1232 человека.

В ночь на 9 сентября украинские войска нанесли массированный удар по Новороссийску в Краснодарском крае. Глава города Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации. Он же заявил о 29 пострадавших. По последней информации, четыре человека — один ребенок и трое взрослых — получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее мэр Новороссийска сообщил о полном разрушении нескольких домов из-за атаки БПЛА.

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