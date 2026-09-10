В Севастополе отразили атаку украинских войск

Развожаев: отражена воздушная атака ВСУ на Севастополь, нейтрализовано три БПЛА

Российские силы отразили атаку украинских войск на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три вражеских беспилотника», — написал он.

По словам Развожаева, пострадавших нет.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рост интенсивности атак ВСУ на черноморское побережье России, заявил, что Киев не способен переломить динамику на линии боевого соприкосновения, в связи с чем переходит к терроризму.

При этом в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки средствами ПВО уничтожены шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1030 БПЛА самолетного типа.

Ранее мэр Новороссийска сообщил о полном разрушении нескольких домов из-за атаки БПЛА.