В Минобороны заявили о поражении сухогруза в украинском порту

ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в мессенджере «Макс».

Как уточнили в ведомстве, в результате ударов в порту Черноморск поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения.

Накануне ВС РФ уничтожили беспилотниками «Герань» украинский истребитель на аэродроме Васильков в Киевской области.

В августе Минобороны РФ сообщало об уничтожении в районе Борисполя Киевской области десятков автомобилей с пусковыми установками. Удар наносился ракетами ОТРК «Искандер». Целями стали большегрузные машины, переоборудованные для транспортировки и запуска беспилотников дальнего действия. Всего было уничтожено до 40 автомобилей.

Ранее Путин ответил на вопрос, как противодействовать атакам ВСУ в России.