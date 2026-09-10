Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны заявили о поражении сухогруза в украинском порту

Минобороны: российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз
aviation21.ru

ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов по морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в мессенджере «Макс».

Как уточнили в ведомстве, в результате ударов в порту Черноморск поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения.

Накануне ВС РФ уничтожили беспилотниками «Герань» украинский истребитель на аэродроме Васильков в Киевской области.

В августе Минобороны РФ сообщало об уничтожении в районе Борисполя Киевской области десятков автомобилей с пусковыми установками. Удар наносился ракетами ОТРК «Искандер». Целями стали большегрузные машины, переоборудованные для транспортировки и запуска беспилотников дальнего действия. Всего было уничтожено до 40 автомобилей.

Ранее Путин ответил на вопрос, как противодействовать атакам ВСУ в России.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!