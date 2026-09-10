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Армия

Гражданин Белоруссии получил 25 лет колонии за подготовку теракта в Новороссийске

Суд дал гражданину Белоруссии 25 лет за подготовку теракта в Новороссийске
Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Белоруссии Матвей Китов был приговорен к 25 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в пункте отбора на военную службу по контракту в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда, передает РИА Новости.

По данным следствия, обвиняемый в декабре 2024 года начал переписываться с человеком, который представился сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе общения подсудимый согласился с ним сотрудничать. В феврале 2025 года фигуранту дела поручили устроить теракт в пункте отбора в Новороссийске.

В суде уточнили, что впоследствии сотрудник СБУ передал Китову $805 на реализацию плана и инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства. Подсудимый приехал в Новороссийск, после чего забрал из тайника компоненты для устройства и перепрятал их в другом месте. Фигурант дела был задержан.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал представитель суда.

Свою вину гражданин Белоруссии признал.

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