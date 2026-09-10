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Армия

В Белгородской области один человек погиб и несколько пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали при ударах ВСУ
Global Look Press

В результате атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, шесть ранены. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

В городе Новый Оскол произошла детонация дрона на предприятии, из-за чего мужчина скончался на месте от полученных ранений.

«Еще одного мужчину с осколочными ранениями лица, руки, предплечья и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Женщине с акубаротравмой медики оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась», — говорится в публикации.

Как уточнили в оперштабе, третий пострадавший со множественными осколочными ранениями обратился в Чернянскую ЦРБ. Взрыв привел к возгоранию складского помещения и грузового автомобиля. Пожарные ликвидировали очаги огня.

Кроме того, в городе Грайворон мужчина получил множественные осколочные ранения тела из-за атаки БПЛА. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, его состояние специалисты оценили как тяжелое. На месте инцидента был частично разрушен гараж.

Возле села Герасимовка в Валуйском округе дрон ударил по грузовому автомобилю.

«Двоим мужчинам с осколочными ранениями оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — рассказали в оперштабе.

Также атаки украинских войск на территории региона зафиксированы в селе Маломихайловка, поселках Красная Яруга и Ракитное, городе Шебекино.

Ранее в Белгородской области подросток и взрослый получили ранения из-за ударов ВСУ.

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