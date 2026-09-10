В районе иранского острова Кешм раздались взрывы

В районе принадлежащего Ирану острова Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Взрывы также слышны в городах Сирик и Минаб провинции Хормозган. По имеющейся информации, взрывы произошли в море.

9 сентября Иран заявил об успешной ракетной атаке на два эсминца ВМС США.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Ирана в ответ на атаки США на иранские танкеры в Персидском заливе нанесли ракетные удары по авиабазам в Иордании, используемым американскими войсками. Удары были нанесены по авиабазам «Муваффак ас-Салти» в районе Аль-Азрака и «Принца Хасан». Армия Иордании подняла в воздух истребители для перехвата иранских баллистических ракет.

Перед этим военные США ударили по иранским танкерам в районе острова Харк в Персидском заливе и в районе острова Джаск.

Ранее Трамп назвал сроки завершения войны США с Ираном.