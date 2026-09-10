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Армия

Один человек пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

В Шебекино из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

С осколочным ранением ягодичной области пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую районную больницу, после оказания помощи его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, FPV-дрон ударил по парковке предприятия в городе, повредив легковой автомобиль. Во время атаки еще одного БПЛА повреждены предприятие и частный дом. Вследствие детонации беспилотников повреждены два автомобиля и произошло возгорание кровли частного дома.

В селе Большетроицкое Шебекинского округа при ударе БПЛА были повреждены три машины, одна из них полностью сгорела. Еще один грузовой автомобиль поврежден в селе Новая Таволжанка. Два дома загорелись в селах Нежеголь и Артельное.

4 сентября в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.

Ранее восемь человек пострадали при атаке на набережную в Сочи.

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