Выросло число пострадавших при атаке на набережную в Сочи

Число пострадавших при атаке на набережную в Сочи увеличилось до 8 человек

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Пять человек доставили в медицинские учреждения, еще троим пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

«Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы», – добавили в оперштабе.

До этого сообщалось, что на набережной Сочи из-за атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание.

Также в ночь на 9 сентября украинская армия нанесла массированный удар по Новороссийску. Глава города Андрей Кравченко объявил в городе режим чрезвычайной ситуации. Он также сообщил о 29 пострадавших. Несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, включая одного ребенка. Повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры, в их числе детский сад и православный храм.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки БПЛА.