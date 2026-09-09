Взрывы прозвучали в Ростовской области

Звуки взрывов слышны в Ростовской области, предварительно, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону» со ссылкой на местных жителей.

«В Ростовской области громко, сообщают местные жители. Работает ПВО», — пишет канал.

Там также напомнили, что в регионе действует запрет на фото-/видеосъемку и публикацию в интернете любых материалов, связанных с последствиями атак беспилотников, работы систем ПВО или мест падения обломков.

Официальной информации по ситуации в Ростовской области пока нет. Ранее угроза применения БПЛА была объявлена в Таганроге.

7 сентября губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщал, что в результате украинской атаки в трех районах Ростова-на-Дону различные повреждения получили 16 многоквартирных домов. В основном это повреждения стеклопакетов, оконных рам и балконов — всего свыше 400 окон, отметил он.

Ранее в Сочи при атаке безэкипажных катеров произошло возгорание.