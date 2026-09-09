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Армия

Финляндия завершила расследование дела о падении украинских дронов

Полиция Финляндии не будет возбуждать уголовное дело о падении украинских БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Правоохранительные органы Финляндии завершили расследование падения на территории страны украинских беспилотников, уголовное дело возбуждаться не будет. Об этом сообщает финская пограничная служба.

В ходе расследования было установлено, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вылетели с Украины. Они нарушили воздушное пространство Финляндии не умышленно, а в результате навигационных помех и сложных погодных условий. В связи с этим национальная уголовная полиция и пограничная служба не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и предложили прекратить дальнейшее расследование. Прокуратура Финляндии вынесла соответствующее решение.

В то же время в заявлении пограничной службы говорится, что прекращение расследования не означает, что факта незаконного пересечения границы не было.

29 марта власти Финляндии заявили о падении на территории страны украинских беспилотников.

Ранее Украина договорилась с Финляндией о производстве беспилотников.

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