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Армия

В Киевской области загорелся завод

«Страна.ua»: на заводе в Киевской области произошел пожар
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Белой Церкви Киевской области произошел пожар на заводе после взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Предположительно, по предприятию нанесен удар при помощи дрона.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях республики.

Утром 8 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

В ведомстве уточнили, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА. В результате были поражены объекты ОПК, задействованные в производстве и хранении дронов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры военного назначения в Киеве и Киевской области.

Кроме того, удару подвергся порт «Черноморск» в Одесской области, где велась разгрузка военных грузов. В том числе был поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили по мосту в Краматорске.

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