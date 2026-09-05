Марочко: освобождение Грузского создает плацдарм для окружения ВСУ в Дружковке

Освобождение Грузского позволяет создать плацдарм для окружения группировки ВСУ в Дружковке в Донецкой нарожной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие населенного пункта выравнивает линию фронта на дружковском участке. Эксперт уточнил, что там еще идет зачистка от украинских боевиков.

«В целом серьезный плацдарм подготовлен для дальнейшего продвижения и окружения украинской группировки», — сказал Марочко.

Дружковка расположена в северо-западном Донбассе, в Краматорском районе. Город входит в Славянско-Краматорскую агломерацию и с юга прикрывает дорогу на Краматорск.

4 сентября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Грузское. Задачу выполнили подразделения группировки «Центр».

До этого Марочко заявил, что украинские солдаты занимаются мародерством в Дружковке. По его словам, боевики шерстят домовладения и квартиры мирных граждан, а ночью вывозят награбленное в тыл на военных грузовиках.

Ранее военный эксперт дал стратегическую оценку освобождению Никоноровки.