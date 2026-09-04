Самолет ВВС Швеции два дня летает вблизи границы с Россией

Над Финляндией вблизи от российских границ второй день подряд летает самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen.Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с полетными данными.

Согласно информации, самолет поднялся в воздух в районе авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 10.00 мск, а потом направился на северо-восток в сторону Финляндии. Как только он оказался на границе с Россией, то начал наматывать круги рядом с Мурманской областью. Через три часа после начала полета самолет направился из северной части Финляндии на юг.

Подобные вылеты шведский Gulfstream совершает у границ России регулярно. Его наблюдали не только у западных границ РФ, но и над Черным морем, недалеко от Крыма.

2 сентября стало известно, что стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135W Rivet Joint пропал с радаров во время патрулирования в акватории Баренцева моря севернее Мурманска. Он вылетел с британской авиабазы Милденхолл и взял курс на север, проследовав вдоль побережья Норвегии, к 15:50 мск борт вошел в акваторию Баренцева моря, после чего сменил направление на запад, а потом исчез с радаров на удалении около 400 км от границы РФ.

Ранее военный летчик рассказал, зачем шведский самолет летает у границы с Россией.