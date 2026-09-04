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СМИ сообщили об атаке ВС РФ на склады и порты в двух украинских регионах

SHOT: ВС РФ нанесли комбинированный удар по портам Киевской и Одесской областей

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, под удар попали портовая и складская инфраструктура.

Одесса и Киев были атакованы около пяти утра 4 сентября. Предварительно, удары производились корректируемыми авиабомбами (КАБ), беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами «Бандероль» (S-8000).

Взрывы произошли в портах Черноморска и Одессы. Местные жители сообщили, что один из снарядов попал в здание отделения полиции. Кроме того, поступала информация об ударах по Броварам (Киевская область) и городу Вараш (Ровенская область).

Утром 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные с помощью ударных беспилотников нанесли удар по логистическому центру в Киевской области. Как отметили в оборонном ведомстве, во время групповой атаки военные нанесли удары по морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованной в интересах украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

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