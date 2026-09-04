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Армия

В двух портах Одесской области поражены сухогрузы с оружием для ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар по сухогрузам в портах Южный и Черноморск
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В двух портах Одесской области — Южный и Черноморск — поражены сухогрузы с продукцией военного назначения. Об этом заявили в Минобороны РФ на платформе «Макс».

Как отметили в оборонном ведомстве, в порту Южный под удар попало морское судно с грузом военного назначения, а в порту Черноморск российские военные поразили сухогруз с вооружением западного производства. Также в Черноморске разбит склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Мирном Одесской области удар ВС России пришелся по электроподстанции «Новоодесская».

Кроме того, по данным Минобороны, в Киевской области с помощью БПЛА нанесено поражение логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На складах этого центра хранились товары двойного назначения.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен в ночь на 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Ранее в России за ночь сбили почти 500 беспилотников.

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