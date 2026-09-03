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Армия

«Ростех» разработал семейство стелс-беспилотников для Су-57Э

«Ростех» впервые покажет стелс-беспилотники для запуска с Су-57 на выставке в Египте
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Эксперты корпорации «Ростех» разработали новое семейство стелс-беспилотников, предназначенных для истребителя пятого поколения Су-57Э, с различными конфигурациями крыла. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первый показ этих беспилотников пройдет на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который состоится в Египте с 8 по 10 сентября.

Созданные «Ростехом» платформы отличаются низким уровнем радиолокационной заметности, значительным операционным радиусом и высокой скоростью полета. Новинки будут демонстрироваться в связке с экспортной модификацией российского истребителя пятого поколения Су-57Э, что должно подчеркнуть слаженность взаимодействия пилотируемой авиации и беспилотных систем в условиях актуальных вооруженных конфликтов.

Как подчеркивают представители корпорации, современная концепция ведения боевых действий подразумевает расширение роли БПЛА: из вспомогательных разведывательных средств они трансформируются в полноценные ударные единицы.

Ранее в «Ростехе» рассказали о боевом потенциале российского Су-57.

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