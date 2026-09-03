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Армия

Российские военные ударили по сухогрузу с оружием и боеприпасами ВСУ

МО: ВС РФ атаковали сухогруз с боеприпасами ВСУ в акватории Черного моря
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ атаковали сухогруз с оружием противника в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражены морское судно типа «сухогруз» с вооружением, боеприпасами», — говорится в сообщении.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Кроме того, по данным министерства, средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 БПЛА самолетного типа.

До этого президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос, как предотвращать атаки ВСУ на российские объекты, в том числе склады и нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее БПЛА атаковал детский сад в Севастополе.

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