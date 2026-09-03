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Армия

Силовики рассказали о наркозависимых на позициях морпехов ВСУ

ТАСС: ВСУ направили наркозависимых на позиции морпехов вместо ротации
Vyacheslav Madiyevskyy

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрепило 20 мобилизованных с признаками наркозависимости украинцев к 39-й отдельной бригаде морской пехоты вместо того, чтобы заменить личный состав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, морпехи передают в радиоэфире сообщения для родственников и спрашивают у командования, когда будет замена, однако вместо этого командование направило пополнение из 20 мобилизованных с явными признаками наркозависимости.

В мае украинский телеканал Hromadske сообщал, что около 70% мужчин, мобилизуемых в ВСУ, ограниченно годны к службе. По данным журналистов, среди них есть наркозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

Согласно материалу The Guardian, солдаты ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Руководитель реабилитационной клиники Киевской городской больницы Олег Ольшевский заявил, что употребление наркотиков среди военных — серая зона, о которой все знают, но никто не хочет говорить. По его словам, реальные цифры вряд ли станут известны, поскольку учет никто не ведет.

Ранее две тысячи наркоманов обнаружили в одном из полков ВСУ.

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