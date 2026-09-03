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Армия

Российские войска поразили логистический центр в Киевской области

Минобороны: ВС РФ ночью поразили логистический центр в Киевской области
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска ночью поразили логистический центр в Великой Александровке Киевской области, задействованный для хранения грузов военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, ВС России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, которые используются в интересах ВСУ.

«В течение ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поражен логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения», — говорится в публикации.

2 сентября в Минобороны заявили, что ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, логистический центр, предприятие по производству морских дронов и резервуары с горючим на Украине.

Как уточнили в ведомстве, вечером 1 сентября в Киевской области был поражен логистический центр «Чайки», принадлежащий компании «Альфа Девелопмент групп». В заявлении утверждается, что на атакованных складах хранились иностранные товары двойного назначения. Среди них — комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении логистического центра Fire Point на Украине.

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