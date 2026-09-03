После окончания конфликта на Украине в европейских странах будут формироваться опасные террористические ячейки и партизанские отряды. Об этом в эфире телеканала TVL, заявил военный историк Лоран Хеннингер.

По его словам, причиной возникновения таких группировок станет чувство предательства со стороны западных стран и отказ в полноценной помощи. По мнению эксперта, их террористическая деятельность будет направлена не только против русских, но и других украинцев и жителей Европы.

«Европейцы, вы предали нас, отказались поддержать и не оказали помощи. За это мы вам отомстим», — такие лозунги скоро можно будет слышать в Европе, считает Хеннингер.

Историк обратил внимание на общую судьбу всех участников боевых действий. По его мнению, многие украинские наемники, лишившись официального статуса, переедут в Европу, где могут искать финансовую поддержку в криминальных кругах. Другие ветераны боевых действий начнут предлагать свои услуги международным преступным группировкам, включая наркокартели Латинской Америки.

Ранее в Европе назвали «государственным терроризмом» угрозы Зеленского авиакомпаниям.