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Армия

Военный историк предупредил Европу об угрозе со стороны Украины

Историк Хеннингер: украинцы начнут мстить Европе после завершения конфликта
Virginia Mayo/AP

После окончания конфликта на Украине в европейских странах будут формироваться опасные террористические ячейки и партизанские отряды. Об этом в эфире телеканала TVL, заявил военный историк Лоран Хеннингер.

По его словам, причиной возникновения таких группировок станет чувство предательства со стороны западных стран и отказ в полноценной помощи. По мнению эксперта, их террористическая деятельность будет направлена не только против русских, но и других украинцев и жителей Европы.

«Европейцы, вы предали нас, отказались поддержать и не оказали помощи. За это мы вам отомстим», — такие лозунги скоро можно будет слышать в Европе, считает Хеннингер.

Историк обратил внимание на общую судьбу всех участников боевых действий. По его мнению, многие украинские наемники, лишившись официального статуса, переедут в Европу, где могут искать финансовую поддержку в криминальных кругах. Другие ветераны боевых действий начнут предлагать свои услуги международным преступным группировкам, включая наркокартели Латинской Америки.

Ранее в Европе назвали «государственным терроризмом» угрозы Зеленского авиакомпаниям.

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