На Западной Украине после взрывов загорелись склады

В Хмельницкой области Украины загорелись склады на предприятии

В Хмельницкой области на западе Украины после налета беспилотников произошел пожар на складах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.

Склады горят на территории одного из предприятий, расположенного в Хмельницком районе.

2 сентября пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическому центру, предприятию по производству морских дронов и резервуарам с горючим на Украине. Также российские военные ударили по четырем энергетическим объектам в Одесской области. Целями стали сооружения, обеспечивавшие функционирование украинских портов

27 августа сообщалось, что российская армия в ходе массированного удара поразила нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Кроме того, было нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры в Одесской области.

Ранее мощный взрыв на складе боеприпасов под Киевом попал на видео.