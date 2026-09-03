Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Армия

Собянин сообщил об отражении атаки 10 беспилотников на подлете к Москве

Собянин: десять летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

До этого более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. По подсчетам журналистов, корректировки расписания затронули почти 40 рейсов на вылет и более 80 на прилет. По предварительным данным, часть пассажиров уже успела занять места в самолетах, после чего в 22:27 в Шереметьево и Внуково ввели план «Ковер». Многие рейсы перенесли на следующий день.

2 сентября в период с 08:00 мск до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 238 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской областей и еще рядом других регионов. Также БПЛА уничтожались над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!