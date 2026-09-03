Собянин сообщил об отражении атаки 10 беспилотников на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

До этого более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. По подсчетам журналистов, корректировки расписания затронули почти 40 рейсов на вылет и более 80 на прилет. По предварительным данным, часть пассажиров уже успела занять места в самолетах, после чего в 22:27 в Шереметьево и Внуково ввели план «Ковер». Многие рейсы перенесли на следующий день.

2 сентября в период с 08:00 мск до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 238 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской областей и еще рядом других регионов. Также БПЛА уничтожались над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.