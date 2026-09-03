Армия США заключила первый в истории контракт на выпуск боевых лазеров большой мощности

Армия США заключила контракт на производство боевых лазеров для борьбы с БПЛА

Сухопутные войска Соединенных Штатов объявили о заключении первого в истории контракта на производство лазерных систем большой мощности для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается на сайте Армии США.

В публикации отмечается, что контракт был заключен с компанией AeroVironment, Inc. из Альбукерке, штат Нью-Мексико, внеконкурсного соглашения на производство боевых систем в рамках программы по созданию штатного боевого лазера большой мощности.

Подчеркивается, что данный контракт является первым для американских сухопутных войск на производство лазерного оружия большой мощности.

Как утверждает Армия США, лазеры позволят сбивать беспилотники намного дешевле, чем ракеты.

8 августа сообщалось, что Армия США закупит у американской компании AeroVironment лазерные системы для борьбы с беспилотниками на сумму не менее $400 млн.

По данным Bloomberg, речь идет о противодроновой лазерной системе LOCUST, предназначенной для поражения беспилотных аппаратов. Сроки поставок и точное количество закупаемых комплексов не уточняются.

Ранее Пентагон удалил рассекреченные данные о военных испытаниях за 25 лет.