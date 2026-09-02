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Армия

За сутки над регионами России сбили 238 беспилотников

Над регионами РФ за день сбили 238 украинских БПЛА
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства ПВО в течение дня сбили над регионами РФ 238 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской областей и еще рядом других регионов. БПЛА также уничтожались над акваторией Черного моря.

В Московском регионе были сбиты 12 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Известно также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по территории больницы, расположенной в городе Васильевка Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе «Геранью» по логистическому центру в Киеве.

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