Российские войска поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько логистических центров за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

По информации ведомства, пункты временной дислокации украинских войск были поражены в 152 районах. Российские войска также атаковали объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ.

«Нанесено поражение распределительным и логистическим центрам, <...> цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.

2 сентября Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Казачья Лопань Харьковской области.

15 августа в российских силовых структурах заявили, что в район Казачьей Лопани прибыли группы Сил специальных операций Украины и почти сразу понесли потери. Украинские формирования действовали западнее поселка. При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось завести на позиции в населенном пункте штурмовиков 475-го отдельного полка, однако они были ликвидированы артиллерией и расчетами дронов ВС РФ.

Ранее российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Харьковом.