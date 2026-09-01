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Армия

Женщина пострадала во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Женщина ранена после удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Женщина получила ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В Ракитянском округе на участке автодороги Святославка — Бобрава FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину с осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Для продолжения лечения пострадавшую переведут в больницу №2 города Белгорода.

Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотников, в том числе Таврово, Никольское, Новая Нелидовка, Красный Октябрь, Бессоновка и поселок Октябрьский. О пострадавших не сообщалось.

В этот же день система ПВО Минобороны сбила четыре беспилотника, летевших к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

В ночь на 1 сентября столица вновь была атакована. Собянин сообщал о 12 сбитых БПЛА на подлете к столице. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Воронежской области сбили беспилотник.

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