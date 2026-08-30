В России ночью отразили атаку почти 500 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили около 500 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 29 августа до 08:00 мск 30 августа. В этот период силы ПВО перехватили и уничтожили 494 БПЛА самолетного типа над Московским регионом, Краснодарским Краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного и морей, а также 12 областями. В частности, дроны были обезврежены в Ленинградской и Белгородской областях. Противник также безуспешно пытался атаковать Брянскую, Калужскую, Курскую, Тверскую и Смоленскую области. Кроме того, БПЛА были сбиты в небе над Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ситуация с защитой от беспилотников в зоне СВО и в регионах России меняется «буквально каждые два-три месяца». По его словам, сейчас главная проблема — отсутствие единой системы, которая включала бы в себя малые системы ПВО для ликвидации дронов, средства оповещения об их приближении и так далее. Министр добавил, что с апреля такая система активно создается.

Кроме того, для борьбы с украинскими беспилотниками в стране создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками, отметил Белоусов. По его словам, в войсках беспилотных систем активно используют возможности искусственного интеллекта, применяемого прежде всего для автозахвата целей и навигации.

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