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Армия

ВСУ оставили без света два города в ДНР

Амвросиевка и Дебальцево в ДНР обесточены из-за новой атаки ВСУ на энергетику
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 августа ударили по объектам энергетики в Донецкой народной республике, что привело к обесточиванию городов Амвросиевка и Дебальцево. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Чертков в мессенджере «Макс».

По его словам, в настоящее время идет восстановление сетей.

До этого сообщалось, что часть населенных пунктов в Крыму оказалась обесточена после ударов ВСУ. В частности, без света остались некоторые населенные пункты в южном энергорайоне, а также жители Северо-Запада и Востока Крыма. На данный момент принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии в населенные пункты полуострова.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной из-за повреждений оборудования в результате атак ВСУ.

Ранее сообщалось о частичном блэкауте в Крыму вследствие атаки украинских войск.

 
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