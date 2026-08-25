Российские войска атаковали место подготовки запуска ракеты «Фламинго»

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили место подготовки и запуска крылатой ракеты «Фламинго» украинских войск в районе населенного пункта Федоровка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в выполнении боевой задачи были задействованы расчеты ракетных комплексов «Искандер». Удар также был нанесен беспилотниками «Герань-4 сикер», уточнили в министерстве.

23 августа российские добровольцы сбили украинскую крылатую ракету FP-5 «Фламинго» из пулемета. Mash сообщил, что это первый случай, когда дальнобойный снаряд уничтожили с помощью стрелкового оружия.

Как рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн, FP-5 летела на высоте менее 50 метров со скоростью до 500 км/ч, российские бойцы открыли огонь на поражение, после чего «Фламинго» упала и детонировала в лесном массиве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото обломка украинской ракеты «Фламинго», сбитой из стрелкового оружия.