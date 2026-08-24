На Балтийской косе обнаружили редкий немецкий танк «Рысь»

На Балтийской косе в Калининградской области сотрудники ФСБ вместе с историками обнаружили немецкий легкий танк «Рысь» времен Второй мировой войны. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, танк сохранился практически целиком. Специалисты отметили, что в России уже много лет не находили танков этой серии и даже их фрагментов. Полное название модели — Panzerkampfwagen II Ausführung L «Luchs», ее спроектировали в начале 1940-х инженеры Daimler-Benz и MAN. Всего выпустили около ста таких машин, уточнил губернатор.

В настоящее время в мире насчитывается лишь два подобных танка в целом виде — один хранится во французском Сомюре, другой — в британском Бовингтоне, отметил Беспрозванных. Экспертам удалось установить точный тип машины, ее заводской номер и войсковую принадлежность. Также они нашли пробоину и застрявший снаряд от советского Т-34-85, которым танк был подбит.

По словам губернатора, в дальнейшем находку планируют сделать частью экспозиции трофейной техники на форте №5. Если задуманное осуществится, Калининград станет третьим городом в мире, где выставлен подобный экспонат, добавил Беспрозванных.

Ранее строители раскопали немецкий танк «Пантера» времен войны в Казани.