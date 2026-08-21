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Армия

Производитель сообщил о повсеместном применении на фронте дрона «Заноза»

Производитель сообщил о применении FPV-дрона «Заноза» на всех направлениях СВО
РИА Новости

С 2022 года в зону спецоперации было поставлено более 10 тыс. FPV-дронов «Заноза» различных модификаций. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе аппаратов Zanoza drones.

«10-дюймовый FPV-дрон «Заноза-10», разработанный уральскими специалистами, успешно применяется на всех ключевых направлениях линии боевого соприкосновения», — рассказали в компании, добавив, что дрон доказал свою эффективность в условиях плотной работы средств РЭБ противника.

Уточняется, что на сегодняшний день общий объем поставок превысил 11 тыс. единиц: из них более 10 тыс. — это стандартные радиоуправляемые модели и свыше 1 тыс. — специализированные аппараты с управлением по оптоволокну. В компании добавили, что инженеры продолжают работу по увеличению дальности действия оптоволоконных версий, а также по улучшению беспилотников на основе боевого применения и отзывов российских военнослужащих.

Учитывая обратную связь, специалисты Zanoza drones модернизировали аппаратные части «Занозы-10», усилив защиту от внешних и бортовых помех.

Грузоподъемность «Занозы» составляет 20 кг, дальность полета — около 12 км в обе стороны. Дрон может переносить мины, снаряды и материально-техническое обеспечение. Аппарат также предназначен для доставки боевой части массой до 3,5 кг на расстояние до 40 км. Оптоволоконная версия 'Занозы' полностью невосприимчива к радиоэлектронному подавлению и комплектуется катушками на 15, 20 и 25 км.

Ранее армия РФ начала массово применять дрон «Заноза» для прокладки связи.

 
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