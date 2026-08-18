Военкор назвал цель массовой атаки украинских дронов на Москву

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал целью массовой атаки украинских дронов на Москву прощупыванием столичной энергосистемы. Об этом говорится в материале kp.ru.

Коц отмечает, что подобной плотности атаки украинских дронов над столичным небом, как в ночь на 18 августа, не было два года. По его мнению, такие массированные удары являются проверкой московской энергосистемы на прочность. По информации «Мособлэнерго», в Павлово-Посадском округе от электроснабжения отключены более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов, а в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве обесточены 109 трансформаторных подстанций. Позже число пострадавших абонентов возросло до десяти с лишним тысяч.

По словам Коца, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества. Он обратил внимание на то, что украинские войска атакуют восток Подмосковья не впервые — в зоне ударов оказываются Богородский округ, Павлово-Посадский, Орехово-Зуево, Электросталь, Коломна, где проходит ключевой энергетический хребет, питающий жилые дома, склады и промышленность вдоль Горьковского направления. Он подчеркнул, что противник целенаправленно выискивает «узкое энергетическое горло» и оценивает скорость реагирования аварийных служб, по сути, проводя разведку боем.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы России в ночь на 18 августа стала одной из самых массированных с начала года. В оборонном ведомстве сообщили, что ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее стала известна роль Запада в массированном налете беспилотников на Россию.