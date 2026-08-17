В Белгородской области рассказали о пострадавших и погибших при атаках ВСУ за сутки

Шуваев: восемь жителей Белгородской области погибли при атаках ВСУ за сутки

Восемь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Он рассказал, что украинские военные в течение суток 152 раза нанесли удары по Белгородской области. Над регионом сбили 125 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Было зафиксировано 11 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий, а также восемь сбросов взрывных устройств с дронов.

«В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей. Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в Шебекино 9 августа», — говорится в заявлении.

Шуваев выразил соболезнования семьям погибших.

По его словам, пострадали еще 23 человека — двое детей и 21 взрослый. Из них 10 жителям потребовалась госпитализация, сейчас медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Утром 17 августа ВСУ ракетами обстреляли село Колосково в Валуйском округе Белгородской области. Как сообщил врио губернатора, погибли шесть человек. Еще четыре жителя, включая 14-летнего подростка, получили травмы.

Ранее в результате удара БПЛА по автобусу в Белгородской области пострадали 10 человек.