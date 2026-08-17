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Армия

Командующий беспилотными войсками ВСУ поиздевался над братом погибшего моряка

İHA: Бровди своим письмом поиздевался над братом погибшего турецкого моряка
Роберт Бровди/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», издевательски ответил на статью брата турецкого моряка Саваша Чакара, который погиб на сухогрузе MV Reyhan Sari в результате удара украинского БПЛА. Об этом сообщило агентство İhlas Haber Ajansı.

По его информации, в письме, отправленном с официального электронного адреса Бровди, сказано, что брат Чакара «получил по заслугам».

Как заявил в беседе с агентством брат моряка, журналист Аббас Чакар, он написал статью о нем, чтобы справиться с горечью от утраты. По его словам, спустя пару дней после публикации он увидел под материалом комментарий в виде письма, отправленного от имени Бровди.

«Он полностью оправдал этот акт, который считается военным преступлением, эту бойню. <…> Я и так был зол; но после получения этого письма мой гнев удвоился», — сказал Чакар.

До этого сообщалось, что «Мадьяр» усилил меры личной безопасности, опасаясь за свою жизнь. Бровди практически перестал пользоваться мобильной связью, опасаясь, что его местоположение могут установить российские военные. Также он редко покидает защищенные командные пункты.

Меры безопасности были усилены и для семьи «Мадьяра» после возбуждения в России уголовного дела о теракте в отношении мужчины.

Ранее ВСУ атаковали судно с фруктами из Турции.

 
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