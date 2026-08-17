Трамп поручил сократить масштаб военных учений США с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп дал поручение шефу Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Об этом американский лидер сообщил на странице в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, эти учения «не только дорогостоящие, причем большая часть этих расходов» оплачивается Соединенными Штатами. Глава Белого дома отметил, что эти маневры «подают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране (КНДР. — «Газета.Ru»), которая за время моего президентства «не представляла угрозы и вела себя уважительно».

«Поэтому, принимая во внимание тот факт, что отменять уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения», — написал политик.

15 августа Трамп на странице Truth Social опубликовал фотографию с главой КНДР Ким Чен Ыном. В посте он подчеркнул, что они отлично ладят.

До этого Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов.

Ранее Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР.